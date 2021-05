Come vedere se arriva la fibra ottica TIM? Come verificare la copertura di FTTH ed FTTC

Nella giornata di ieri abbiamo parlato del paradosso italiano sulla fibra ottica certificato anche da un recente rapporto: la copertura è in crescita mentre a mancare sono le attivazioni.

Dopo aver spiegato come verificare le aree in corso di copertura con la fibra FTTH, oggi ci soffermiamo su un tool messo a disposizione messo a disposizione da TIM e che consente di verificare lo stato di attivabilità delle proprie offerte in fibra ottica sul territorio nazionale.

TIM infatti ha messo a disposizione da tempo una pagina dedicata sul proprio sito web in cui è possibile effettuare tutte le verifiche del caso. Basta infatti semplicemente inserire il comune di residenza, l'indirizzo ed il civico e cliccare su "prosegui" per ottenere tutte le informazioni del caso. Inoltre, TIM dà anche la possibilità di effettuare le verifiche sulla base delle proprie esigenze: gli utenti possono scegliere se attivare una nuova linea fissa o se mantenere il vecchio numero, su cui attivare la banda ultralarga.

La pagina di verifica fornisce anche tutte le informazioni sulle offerte e tecnologie attivabili: ad esempio nel nostro caso ci viene restituto il messaggio che siamo coperti con la fibra FTTC con VDSL2, che ha un prezzo di 29,90 Euro al mese con la promozione TIM Super Mega ed il modem TIM HUB+.