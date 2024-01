Come vedere lo stato della batteria su MacBook? È molto semplice

Qualche mese fa su queste pagine abbiamo pubblicato alcuni consigli su come risparmiare la batteria su iPhone per utilizzarlo di più. Oggi, in questo nuovo approfondimento, ci soffermiamo sulla batteria dei MacBook e su come fare per controllare lo stato di usura.

Apple, infatti, su tutti i propri dispositivi, consente di visualizzare lo stato della batteria. Sui MacBook o Mac, non dovrete fare altro che cliccare sul pulsante della Mela in alto a sinistra, e quindi su “Impostazioni di sistema”. A questo punto, nell’applicazione che si aprirà, selezionate “Batteria”.

Vi troverete di fronte ad una schermata contenente tutte le informazioni sulla batteria e sullo stato di ricarica. All’interno della stessa finestra è presente lo “Stato di batteria” che può essere:

Normale , se la batteria funziona normalmente

, se la batteria funziona normalmente Assistenza consigliata, se la batteria funziona normalmente ma la sua capacità di sostenere la ricarica è inferiore rispetto a quando era nuova

In quest’ultimo caso, il consiglio è di rivolgervi ad un centro di assistenza Apple e procedere con la sostituzione della batteria.