Come vedere il calcio su Amazon Fire Stick TV: è semplicissimo!

Dopo avervi svelato quali sono le tre applicazioni must-have su Amazon Fire Stick TV, vediamo insieme quali sono le opzioni di utilizzo del dongle del colosso di Seattle per quanto riguarda il calcio e gli sport: le app a vostra disposizione sono diverse, e ce ne sono alcune completamente gratis!

Il primo strumento a vostra disposizione per vedere tutto lo sport su Fire TV Stick, ovviamente, sono le app ufficiali di colossi come DAZN, Eurosport e via dicendo: le trovate tutte riunite nella categoria Sport del marketplace di Amazon, da cui potete facilmente installarle sul vostro dispositivo. Non stupisce dunque che, al momento, DAZN sia l'app più popolare nella categoria sportiva, seguita dal canale della WWE e da quello di EuroSport. Scendendo più in basso, però, troviamo anche i canali dedicati alla Formula 1, alla MLB e al MotoGP.

Un'altra possibilità è guardare le partite disponibili su Amazon Prime Video: di recente, infatti, la piattaforma ha stretto un accordo con la UEFA per trasmettere in chiaro le partite di Champions League. Per vederle, dovrete semplicemente avere un abbonamento Prime attivo (o iniziare il periodo gratuito di 30 giorni) ed effettuare il login al vostro account Amazon Prime Video su Fire TV Stick: in questo caso, dunque, il setup sarà davvero semplicissimo, ancora più di quanto non lo sia per app come DAZN!

Sfortunatamente, accanto a queste due alternative non ci sono molti altri sistemi per vedere il calcio su Fire TV Stick, specie se desiderate guardare le vostre partite preferite in modo completamente gratuito. Certo, dei software free ci sono, ma in questo caso le partite disponibili sono poche e spesso dimenticabili. Online esistono anche delle guide per l'installazione del client di Sky Go su Fire TV, ma vi sconsigliamo di effettuare la procedura: semmai, potete effettuare il mirroring dello schermo del vostro smartphone - ovviamente connesso a Sky Go - direttamente sulla TV tramite il dongle di Amazon!

