Come vedere Canale 5 e Italia 1 in streaming gratis? Il sito che non conoscete

Con il passaggio al DVB-T2, sono sempre più gli utenti che stanno scoprendo di non avere a disposizione un televisore in grado di supportare il nuovo standard televisivo, e per questo si chiedono come fare per poter accedere alla programmazione dei canali in streaming gratis.

E' innegabile che tra i canali più dibattuti ci siano Italia 1 e Canale 5, che comunque nelle prime fasi di questa transizione non saranno interessati dallo switch off. Probabilmente il Biscione, attiverà il nuovo standard solo nella fase finale quando tutti avranno adeguato i loro apparecchi.

Se però siete interessati a vedere Italia 1 e Canale 5 in streaming gratis, c'è un sito che non tutti conoscono e che permette di accedervi in maniera del tutto gratuita.

Si tratta di MediasetPlay, che è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo. Una volta collegati al sito, basta cliccare sul tasto "Dirette TV" in alto a sinistra e quindi su "Tutte le Dirette". A questo punto si verrà reindirizzati al player che permette di scegliere sulla destra il canale da visualizzare, con la relativa programmazione: c'è Canale 5, Italia 1, Rete 4, ma anche i canali tematici come il Venti, La5 e simili.

Non sono ovviamente disponibili i canali pay, per cui è necessaria la sottoscrizione ad Infinity+.