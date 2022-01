Come vedere il nuovo canale Mediaset Twentyseven su digitale terrestre?

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, debutta oggi il nuovo canale Twentyseven di Mediaset, disponibile su digitale terrestre e satellite. Ma come si fa per sintonizzarlo ed accedervi?

Su digitale terrestre, il canale viene veicolato attraverso il Mux Mediaset 1, che può essere agganciato sul canale 52 UHF, mentre in Sardegna può essere sintonizzato sul canale 50 UHF e 46 UHF. Se risiedete nelle province di Sassari ed Oristano, invece, è necessario scegliere il canale 54 UHF.

Per quanto riguarda la Liguria, Toscana, Sicilia e Calabria e nelle province di Latina, Viterbo e Roma, invece, è necessario scegliere il canale 58 UHF.

Al momento della ricezione, Twentyseven si posizionerà all'LCN 27 e 527, in duplice copia. Come abbiamo spiegato, si tratta di un network che propone intrattenimento di vario tipo: da serie tv e film sia nuovi che meno recenti.

Da oggi, inoltre, cambia anche la numerazione di alcuni canali TV Mediaset: Italia 2 viene spostato al 49, Radio 105 TV al 66, R101 TV al 67.

Nella maggior parte dei casi, la sintonizzazione è avvenuta in automatico e coloro che hanno acceso i TV si sono ritrovati già dalle prime ore del mattino la piacevole sorpresa del nuovo canale. In caso contrario, però, ora avete tutte le informazioni.