Come vedere il nuovo canale tv Rai 4K su digitale terrestre?

E’ disponibile da qualche giorno il nuovo canale Rai 4K su digitale terrestre, che sarà utilizzato dalla televisione di Stato per trasmettere a partire dal prossimo 20 Novembre i Mondiali di Calcio di Qatar 2022 a cui purtroppo non prenderà parte la nazionale italiana. Ma come si sintonizza?

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella giornata di ieri, si tratta di un canale “ibrido”, che sfrutta la modalità HbbTV 2.0.1 per garantire la risoluzione 4K attraverso internet.

Per vederlo è necessario innanzitutto effettuare la sintonizzazione del proprio decoder o TV. A questo punto, bisogna assicurarsi di avere una TV 4K connessa ad internet con una buona copertura, dal momento che Rai 4K trasmette a 15 MB/s.

Se sono soddisfatti questi requisiti, è necessario collegarsi al canale 101: il TV in modalità ibrida capirà che deve connettersi ai server della Rai e riceverà il segnale in 4K.

Rai 4K però sarà accessibile anche dagli altri canali Rai, sempre tramite HbbTV. E’ necessario infatti aprire l’applicazione Rai TV+ tramite il pulsante mostrato sullo schermo e quindi spostarsi nella sezione “Canali TV”: qui nel Mux A basterà scorrere la lista dei canali per trovare subito dopo Rai Sport, Rai Scuola HD e Rai Radio 2 Visual Radio il canale Rai 4K.

Ricordiamo che Rai 4K è disponibile anche su Tivùsat alla posizione 210.