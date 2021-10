Come vedere i canali del digitale terrestre DVB-T2 senza comprare una nuova TV?

Lo switch off al DVB-T2 ha spinto le vendite dei TV, ma nonostante ciò il parco di televisori da sostituire in quanto non compatibili con il nuovo standard resta ancora importante. Come abbiamo più volte discusso su queste pagine, però, non è obbligatorio acquistare un nuovo TV per vedere i nuovi canali.

Il sistema più immediato è rappresentato dall'acquisto di un decoder DVB-T2, che può essere acquistato presso tutti i punti vendita d'elettronica ed informatica ed online a poco meno di 50 Euro.

Prima di procedere con l'acquisto però consigliamo di verificare gli ingressi presenti sul retro del vostro televisore. I modelli lanciati nell'ultimo decennio dispongono di porte HDMI, riconoscibili in quanto presente la dicitura su di esse: in questo caso non bisognerà comunicare nulla al rivenditore in quanto tutti i decoder DVB-T2 presenti sul mercato dispongono cavi di questo tipo.

Nel caso in cui il televisore sia ancora più datato e sia presente l'ingresso SCART, allora consigliamo di dirlo al commesso o negoziante in quanto provvederà a trovare la soluzione più adatta per le vostre esigenze.

Alternativamente, nell'ingresso HDMI potete inserire un dongle come la Amazon Fire TV Stick e quindi installare l'applicazione di Mediaset Play e RaiPlay per vedere la programmazione dei canali generalisti in maniera gratuita ma in streaming.

Per tutte le informazioni su dove smaltire i vecchi TV e decoder, vi rimandiamo al nostro approfondimento.