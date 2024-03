Come vedere i canali del digitale terrestre su Fire TV Stick? Alcune possibilità

Mentre la numerazione dei canali TV su digitale terrestre continua a cambiare, potrebbe capitare di avere problemi con la ricezione del segnale e di volersi affidare alla Fire TV Stick per accedere alla diretta televisiva di un determinato canale. Ma come si può fare? Fortunatamente i metodi non mancano.

Se vi trovate in una zona in cui non cui è difficoltoso accedere al digitale terrestre, in vostro soccorso potrebbe arrivare la Fire TV Stick. Sebbene questa non sia in grado di accedere al digitale terrestre, può risultarvi utile in quanto la maggior parte dei network dispongono di applicazioni per le smart tv che possono essere installate facilmente.

Una volta collegata la Fire TV Stick al vostro televisore tramite la porta HDMI, e completata la configurazione che porta alla connessione del dongle alla rete wireless, non dovrete fare altro che installare l’applicazione che vi interessa.

Ad esempio, se avete la necessità di seguire la programmazione Rai, è disponibile RaiPlay che permette di accedere sia alle dirette televisive che ai contenuti on demand. Per Mediaset c’è Mediaset Infinity che propone anche un abbonamento per accedere a contenuti premium come la Champions League.

Qualche settimana fa, intanto, sono arrivati su digitale terrestre dei nuovi canali in HD.

