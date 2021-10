Come vedere i nuovi canali Rai e Mediaset DVB-T2 dal 20 Ottobre?

Il 20 Ottobre 2021 alcuni canali Mediaset passeranno all’MPEG-4 su digitale terrestre, nell’ambito del primo step dello switch off al DVB-T2. Nelle ultime settimane abbiamo spesso parlato di questo passaggio, che riguarderà anche alcuni network tematici Rai, ma con l’avvicinarsi della data x è tempo di capire come fare per vederli.

Precisiamo che i canali interessati saranno i seguenti:

Rai 4

Rai 5

Rai Movie

Rai Yoyo

Rai Sport+ HD

Rai Storia

Rai Gulp

Rai Premium

Rai Scuola

TGCOM24

Mediaset Italia 2

Boing Plus

Radio 105

R101 TV

Virgin Radio TV

Le reti generaliste Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News24, Rete 4, Canale 5 ed Italia 1, invece, continueranno ad essere trasmesse anche in SD.

Se interessati ai network in questione, invece, è bene verificare se la vostra TV è compatibile con la codifica MPEG-4. In caso contrario, sarete costretti a cambiare TV con una in grado di supportarla, o in alternativa acquistare un decoder MPEG-4, che possa garantire la visione senza troppe interruzioni o problemi.

Sostanzialmente, quindi, se il vostro TV o decoder non è in grado di agganciare i canali in HD, che si basano sulla codifica MPEG-4, non sarete in grado di seguire le programmazioni.

Ricordiamo che il Governo Italiano ha anche messo sul piatto il nuovo bonus tv rottamazione da 100 Euro senza limiti di ISEE.