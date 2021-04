Come faccio a vedere i canali satellitari? Ecco la guida completa

Continuiamo a discutere dell'argomento TV con le nostre guide "tecniche". Quest'oggi ci soffermiamo sulla questione canali satellitare, e vediamo quali sono i diversi metodi per poterli agganciare sui propri televisori.

Il primo metodo che sentiamo di consigliare è Tivùsat. Si tratta della piattaforma gratuita ormai nota nel nostro paese, che permette di seguire molti dei canali satellitare a costo zero. Su queste pagine abbiamo dedicato ampio spazio, con tanto di guida in cui abbiamo spiegato come orientare la parabole per il satellite Tivùsat.

Tuttavia, in alcuni casi è possibile anche utilizzare direttamente il proprio televisore: in questo caso vi consigliamo di aprire il menù contestuale relativo alla sintonizzazione e vedere se è possibile effettuare la ricerca dei canali su satellite. In caso positivo, non dovrete fare altro che dare il via alla procedura ed il gioco è fatto.

Se però volete accedere alla programmazione via satellite di Sky, dovrete o effettuare l'installazione di una parabole con relativo abbonamento, o in alternativa potete accedere alla programmazione di Sky tramite Fibra o via Sky Go e Sky Go Plus. In tutti i casi però la visione non è gratuita e necessita della sottoscrizione di un abbonamento a parte. Per scoprire la differenza tra Sky Go e Sky Go Plus vi rimandiamo alla nostra FAQ.