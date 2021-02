Come vedere i canali satellitari senza parabola? Le varie opzioni, anche gratis

Avete appena cambiato casa e volete sfruttare il vostro abbonamento satellitare per vedere tutti i canali, ma non avete ancora montato la parabola. Come fare? Le opzioni sono davvero tante, alcune delle quali anche gratuite.

Partiamo da un presupposto: se rientrate nel caso esempio che abbiamo citato poco sopra, ovvero che avete sottoscritto un abbonamento satellitare su un'altra casa, la soluzione più immediata è rappresentata da Sky Go o, in alternativa, Sky Go Plus.

Si tratta di due applicazioni disponibili per iOS, Android, macOS e Windows che permettono di guardare tutta la programmazione di Sky inclusa nel proprio abbonamento (sia satellitare che digitale terrestre) direttamente su PC. Ovviamente le app non possono essere scaricate su smart tv per ovvie ragioni.

Sky propone anche l'abbonamento Now TV, che però deve essere pagato a parte e fondamentalmente rappresenta la piattaforma di OTT a se stante. Sono disponibili vari Ticket mensili che permettono di modulare l'abbonamento a seconda delle proprie esigenze: il Ticket Sport dà la possibilità di accedere alla programmazione sportiva, quello Cinema all'intrattenimento, ad esempio.

Se invece volete vedere i canali satellitare in chiaro, come quelli inclusi in Tivùsat, dovrete dotarvi di un'applicazione di IPTV (legale, non il "pezzotto", attenzione!"). La migliore del mercato è Kodi, che può essere scaricata tramite questo indirizzo ed è disponibile per Windows, Linux, Android, iOS, macOS e tvOS.