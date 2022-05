Come vedere i canali TV senza decoder? L'alternativa 4K al digitale terrestre

Dite la verità: a volte guardate anche voi i classici canali TV, ad esempio nell'ambito dell'Eurovision Song Contest. Ultimamente, però, state riscontrando più di qualche grattacapo con il classico digitale terrestre e siete dunque alla ricerca di una valida alternativa, magari senza decoder.

Ebbene, dovete sapere che esiste: si chiama Tivùsat ed è una piattaforma radiovisiva satellitare. In parole povere, c'è la possibilità di prendere visione, tra l'altro in determinati casi anche in risoluzione 4K, dei classici canali televisivi nostrani mediante satellite. Chiaramente, però, bisogna avere la parabola. Potete trovare tutti i dettagli del caso sul portale ufficiale di Tivùsat, ma vi basti sapere che in genere i costi relativi a quest'ultima non sono poi così elevati.

Ad esempio, generalmente viene consigliata la parabola TELE System TE80 High Performance, che viene venduta a un prezzo pari a 34 euro da Trony. L'installazione può avvenire sul balcone o sul tetto, ma chiaramente in questo contesto ognuno deve approfondire la sua situazione (tramite il sito Web ufficiale di Tivùsat è possibile trovare rapidamente un installatore vicino alla propria posizione, anche se chiaramente l'installazione ha un costo). Per il resto, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento su come orientare la parabola Tivùsat.

Una volta che vi siete fatti installare la parabola, potrete in ogni caso procedere anche senza decoder esterno. Infatti, se disponete di un televisore certificato Tivùsat e avete acquistato una CAM Tivùsat (ci sono sia modelli 4K che HD, come potete vedere sul sito Web di Tivùsat), potrete prendere visione dei canali televisivi in questo modo. In ogni caso, se siete interessati alla questione vi consigliamo di informarvi per bene su tutto, così da comprendere se questa possibilità fa per voi o meno, quanto bisogna spendere in totale e se magari conviene mirare direttamente a un kit completo Tivùsat.

Chiaramente non stiamo "spingendo" in alcun modo verso l'acquisto, ma ci sembrava interessante approfondire rapidamente questa alternativa al classico digitale terrestre, che magari non tutti conoscono. Per quel che concerne i contenuti che si possono vedere in questo modo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla lista completa dei canali TV disponibili su Tivùsat (ci sono in totale 130 canali, di cui oltre 60 in HD/4K). Per farvi un esempio concreto, in questo periodo è possibile prendere visione dell'Eurovision Song Contest in 4K.