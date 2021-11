Come vedere più canali TV gratis su digitale terrestre? C'è un 'trucco'

Dopo aver spiegato come ordinare i canali su digitale terrestre, ci andiamo a soffermare su un trucchetto che non tutti conoscono e che permette di accedere ad una lista più ampia di canali TV.

La risposta è da ricercare nella tecnologia HBBTV di cui avevamo parlato in precedenza e che si aggancia direttamente al digitale terrestre, agganciandosi alle onde radio e funzionando tramite internet. Questo sistema permette di accedere, di fatto a decine di canali aggiuntivi ma anche a contenuti on demand.

Per quanto riguarda RAI, i canali disponibili su HBBTV sono i seguenti:

Rai 4K (qui spieghiamo come vedere Rai 4K su Tivùsat)

Rai TV+

Rai Play

Rai Radio 2

Mediaset invece propone i seguenti canali:

Contenuti on demand

Radio Montecarlo TV

Anche SportItalia ha un su HBBTV, composto dai seguenti network:

SI HD

SI Solo Calcio HD

SI Motori HD

SI Live 24 HD

Udinese TV

Radio Bianconera TV HD

Radio Nerazzurra TV HD

TMW Radio TV HD

Bike HD

Molto ampio anche il catalogo di Discovery Channel:

Nove HD

Real Time HD

Food Network HD

Giallo HD

K2

Frisbee

DMAX HD

Home and Garden TV HD

Motor Trend HD

Investigation Discovery

Discovery Channel

Discovery Science

Animal Planet

BBC

Eurosport 1

Eurosport 2

Per accedere all'HBBTV è necessario cliccare l'apposito tasto che verrà visualizzato sullo schermo nel momento in cui diventa disponibile il contenuto. Solitamente il tasto da premere è quello rosso del telecomando, che farà aprire una barra ad hoc in cui sarà mostrata l'intera offerta di contenuti e canali.

Tra i produttori che aderiscono al consorzio troviamo Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL, Sharp ed hisense. Nella scheda tecnica comunque dei TV è presente un'indicazione esplicita dell'eventuale supporto.