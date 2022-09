Come vedere il catalogo completo di Disney+? Non è difficile

Disney+ è una piattaforma che può sicuramente attirare anche chi ha un po' di anni sulle spalle, considerando questioni come l'uscita del film Prey, prequel di Predator. Tuttavia, potreste non riuscire a scovare determinati titoli cercandoli nel catalogo.

Ad esempio, cercando il succitato Prey in determinati contesti non compare alcun risultato. Il motivo in questo caso è generalmente da ricercarsi nelle limitazioni di età impostate sul profilo Disney+. Infatti, effettuando rapidamente la registrazione, alcuni utenti potrebbero aver lasciato una classificazione dai 14 anni in su (o simile).

Per sbloccare i contenuti di Star su Disney+ (o simili), potrebbe dunque rivelarsi utile creare un profilo secondario all'interno dell'account, in modo da avere a disposizione un "luogo virtuale" in cui guardare i contenuti destinato a un pubblico adulto, dai 18 anni in su. In parole povere, accedere alle impostazioni e dare un'occhiata alle opzioni di Parental Control (o simili) ed eventualmente creare un secondo profilo da impostare da zero va a risolvere la questione.

Infatti, così facendo sbloccherete tutti i contenuti presenti su Disney+. Se vi state chiedendo il motivo di queste restrizioni, quest'ultimo è da ricercarsi nel fatto che per natura il servizio di streaming di Disney strizza l'occhio a un pubblico giovane. Meglio prendere precauzioni e far sbloccare in seguito l'account agli adulti che mostrare ai più piccoli contenuti non destinati alla tenera età.