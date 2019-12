Come vedere chi ha letto i messaggi d'auguri di Natale nei gruppi WhatsApp

Molti di noi stanno ricevendo e inviando miriadi di messaggi d'auguri di Natale su WhatsApp. Tuttavia, spesso non sappiamo chi ha veramente letto il nostro augurio, dato che all'interno dei gruppi ci sono molte persone e spesso c'è parecchia "confusione". Esiste però una funzionalità "nascosta" che ci consente di scoprirlo.

Infatti, una delle possibilità meno conosciute da parte degli utenti dell'applicazione di messaggistica istantanea dell'azienda di Mark Zuckerberg è quella che permette di vedere chi ha realmente visualizzato i messaggi che abbiamo inviato all'interno di una chat di gruppo. In parole povere, è possibile scoprire quali sono i contatti che hanno "attivato" le classiche spunte blu.

Ebbene, utilizzare questa funzionalità è in realtà molto semplice. Riportiamo di seguito la breve procedura.

Avviate WhatsApp e accedete alla chat di gruppo coinvolta; Tenete premuto sul messaggio che avete inviato fino a quando non viene selezionato (apparirà un riquadro azzurro); Pigiate sull'icona dei tre puntini verticali presente in alto a destra; Selezionate la voce Info; Perfetto, adesso compariranno a schermo tutte le informazioni in merito a chi ha letto il messaggio. In particolare, nella sezione "Letto da" ci sono tutti i contatti che hanno correttamente preso visione dell'augurio, mentre in quella "Consegnato a" ci sono le persone che non hanno ancora avuto modo, per qualche motivo, di vedere il messaggio.

Su iOS solitamente è possibile accedere a queste informazioni semplicemente facendo scorrere il messaggio verso sinistra. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di dare un'occhiata alle linee guida ufficiali di WhatsApp.

Ottimo, adesso avete a disposizione tutte le istruzioni che vi consentiranno di capire a chi è stato recapitato il vostro messaggio. Se ci tenete particolarmente, potreste pensare di contattare direttamente le varie persone coinvolte per gli auguri.

