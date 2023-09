Come vedere la classifica dei libri più venduti su Amazon? C'è la sezione

In seguito all'approfondimento relativo a Kindle Unlimited, è giunto il momento di approfondire un altro aspetto legato a quanto acquistabile su Amazon. Potrebbe infatti interessarvi sapere che quest'ultima mette a disposizione delle classifiche relative ai libri più venduti.

Più precisamente, basta collegarsi alla pagina dei libri Bestseller di Amazon per vedere cosa stanno acquistando i connazionali in questo periodo. Quella è infatti la classifica generale, che comprende dunque effettivamente i titoli più popolari. Vale però la pena farvi notare che l'aggiornamento della classifica avviene costantemente, dunque potreste riscontrare differenze tornando sulla stessa pagina anche solamente dopo qualche ora.

Va poi detto che, come riportato anche da Il Sole 24 Ore (che cita i dati dell'Osservatorio AIE a cura di Pepe Research), in Italia il primo canale di vendita dei libri sono le librerie (53,8%), anche se l'online dispone comunque di una fetta importante (41,5%). C'è poi la grande distribuzione (4,7%). Insomma, sembra che i connazionali siano ancora molto legati al fisico in questo ambito.

Questo per ricordavi che le classifiche di Amazon potrebbero risultare diverse da quelle totali, risultando indicative solamente per l'e-commerce coinvolto. Interessante però notare che Amazon consente agli utenti, mediante appositi filtri, di accedere a classifiche relative a categorie specifiche, pensate per far trovare rapidamente ai lettori ciò che che cercano.