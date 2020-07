Ecco come vedere la Cometa NEOWISE: sarà visibile anche dall'Italia a occhio nudo

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso dagli astronomi professionisti, dilettanti e per tutti coloro che vogliono semplicemente godersi uno spettacolo astronomico. Dopo il flop della cometa ATLAS, infatti, ecco che arriva a "consolarci" C/2020 F3, conosciuta da tutti come la "Cometa NEOWISE".

Nei giorni passati, la pietra spaziale è stata già visibile nel cielo notturno. Fra il 14 e il 15 luglio, inoltre, la cometa si avvicinerà al nostro pianeta e sarà visibile in tutta Italia (in particolare al nord) poiché diventerà "circumpolare", ovvero resterà al di sopra dell’orizzonte di un determinato luogo; in parole povere potrà essere seguita per tutta la notte fino al 23 luglio. Addirittura, secondo le stime, potrà continuare ad essere visibile fino all'inizio del prossimo mese, l'1 di agosto.

Certo, nonostante basti la sola vista per godersi lo spettacolo, è meglio attrezzarsi con un telescopio o un binocolo, possibilmente allontanandosi dalle abbaglianti luci delle città. A partire dal 13 luglio sarà visibile nella costellazione della Lince, poi raggiungerà l’Orsa Maggiore intorno al 17 luglio e, infine, la Chioma di Berenice il 27. Basterà puntare il nostro sguardo, quindi, in direzione nord-ovest sopra le nostre teste.

Ricapitolando:

Dal 14 al 15 luglio, la cometa diventerà circumpolare per il Nord Italia e potrà essere seguita per tutta la notte a partire dalle 21:00.

Dal 23 luglio, invece, la pietra cosmica sarà osservata solo durante la sera, poiché si sarà allontana dal Sole e la sua luminosità calerà... anche se si avvicinerà all'apogeo della Terra, il punto più vicino al nostro pianeta.

Dal 23 in poi, C/2020 F3 si allontanerà sempre di più, continuando il suo viaggio nell'Universo, per poi tornare a farci visita "solo" dopo 7.000 anni.

Insomma - senza alcun dubbio - quando ritornerà da noi troverà un luogo molto diverso... chissà se l'umanità sarà ancora lì per osservare nuovamente lo spettacolo.