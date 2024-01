Come vedere la cronologia dei commenti su TikTok? Non è difficile su Android

Dopo essere entrati nel dettaglio dei 10 videogiochi più visti su TikTok nel 2023, torniamo a fare riferimento in questa sede al popolare social network. Vale la pena, infatti, approfondire una questione di cui potreste non essere a conoscenza, ovvero la possibilità di dare un'occhiata alla propria cronologia dei commenti su TikTok.

D'altronde, avere accesso a quest'ultima può potenzialmente consentire anche di ritrovare un determinato contenuto di cui magari ci si era scordati. In ogni caso, ottenere questa tipologia di indicazioni è molto semplice, perlomeno a partire dall'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di TikTok, ad esempio quella scaricabile dal Play Store di Google.

Ebbene, una volta avviata quest'ultima, ovviamente a login già effettuato, quel che potreste voler fare è premere sull'icona "Profilo" presente in basso a destra. Dopodiché, per raggiungere le impostazioni dell'applicazione, dovrete fare tap prima sull'icona del menu collocata in alto a destra e poi sulla voce "Impostazioni e privacy".

Fatto questo, non vi resta che scorrere la pagina che compare a schermo, dando un'occhiata alla sezione "Contenuto e Schermo". È infatti in quest'ultima che risiede il riquadro "Centro attività", che porta poi all'opzione "Cronologia commenti". Insomma, adesso sapete anche come tenere traccia di tutti i commenti che avete lasciato ai video pubblicati sul popolare social network.