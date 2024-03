Come vedere la cronologia dei video visti su Facebook? Non è complicato

Dopo aver visto come disattivare la cronologia dei link su Facebook, passiamo a un altro argomento altrettanto interessante per gli appassionati del social a tinte blu: ecco come recuperare la cronologia dei video su Facebook.

In realtà, la procedura è davvero semplice e potete farlo direttamente dall'app del vostro smartphone, indipendentemente dal fatto che si tratti di un iPhone o di un dispositivo Android.

Per prima cosa sbloccate lo smartphone e aprite l'app di Facebook. A questo punto, premete il tasto a sandwich (le tre linee orizzontali, in alto a destra su Android e in basso a destra su dispositivi Apple).

Scorrete fino a Impostazioni e privacy e premete su Impostazioni. Nella schermata successiva, scendete fino a La tua attività e le tue autorizzazioni e premete su Registro attività. Da qui, avrete accesso a un menu orizzontale caratterizzato da tanti tasti blu. Scorrete fino a trovare Video guardati e premetelo: adesso avrete accesso all'intera cronologia dei video guardati su Facebook nel corso del vostro utilizzo della piattaforma.

L'utilità di questa pagina sta, chiaramente, nella possibilità di recuperare vecchi video che avevate dimenticato di salvare, ma anche di eliminarli per ragioni di privacy nel caso in cui uno dei vostri dispositivi sia a libero accesso anche per altre persone.

Se siete curiosi di scoprire altre funzioni sul funzionamento della piattaforma, ecco come togliere lo stato di attività da Facebook.