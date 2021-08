Come si fa per vedere DAZN su digitale terrestre? Ecco i requisiti per la Serie A

E' notizia di qualche ora fa l'arrivo del canale di DAZN su digitale terrestre, alla posizione 409 nel Mux Cairo Due. La piattaforma di streaming targata Perform ha infatti acquisito le frequenze come opzione di backup in caso di problemi, ma cosa è necessario per accedere a questo network?

Secondo le informazioni trapelate in rete, e confermate anche dalla stessa DAZN, il canale non sarà visibile da tutti gli abbonati ma sarà appunto un'opzione di backup per tutti coloro che risiedono in aree del paese in cui non è disponibile una connessione ad internet, le così dette aree bianche. L'obiettivo della piattaforma è di rendere la Serie A visibile a tutti, anche coloro che per evidenti motivi infrastrutturali non possono accedere alla rete.

Il canale di backup a quanto pare si attiva in automatico anche se ci sono problemi sullo streaming, ma solo per coloro che sono provvisti di decoder TIMVision Box, che possiede proprio la funzione di switch off. Tuttavia, negli impegni presi con l'Antitrust DAZN si è impegnata a lanciare un decoder proprietario che, però, almeno al momento ancora non ha visto la luce.

Occorre inoltre precisare che la trasmissione via digitale terrestre della Serie A sul DAZN Channel è garantita solo per le 7 partite per cui DAZN detiene l'esclusiva ogni giornata di campionato.