Come vedere DAZN su TV dal 1 Luglio? La lista dei modelli compatibili

Come abbiamo avuto modo di raccontare, il 1 Luglio l'app di DAZN sarà eliminata da Sky Q, ma gli utenti potranno comunque continuare a vedere la programmazione della piattaforma di Perform sui propri TV. Vediamo come fare e quali modelli sono supportati.

Come leggiamo nella documentazione ufficiale di DAZN, la compatibilità con l'applicazione è garantita da vari marchi di televisori, tra cui:

LG WebOS TV

Smart TV Panasonic

TV Samsung basati su Tizen

TV Sony basati su Android TV

Smart TV Hisense

DAZN, però, fa anche riferimento ad un generico "Android TV" nelle proprie pagine, ma non specifica quale versione sia richiesta.

Ovviamente, i metodi per guardare la programmazione sportiva su TV non finiscono qui, in quanto l'app è supportata anche da Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast, oltre che dalle console PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X ed Xbox Series S.

Nella lista sono ancora presenti Sky Q Platinum, Sky Q Black, Now TV Smart Stick, Now TV Box e Vodafone TV, ma il supporto sarà garantito ancora per pochi giorni. L'incognita è rappresentata soprattutto da Vodafone TV: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, DAZN avrebbe chiesto la rescissione anticipata del contratto all'operatore, che minaccia azioni legali. Non è ancora nota invece l'offerta TIM Box.