Come vedere DAZN in tv senza Sky? Non mancano le alternative

Con la scadenza degli accordi commerciali del 1 Luglio 2021, Sky ha rimosso l'app di DAZN da Sky Q. Molti utenti quindi si sono ritrovati senza la possibilità di accedere alla programmazione della piattaforma di streaming da TV. Come fare quindi?

Posto che il sistema più facile è rappresentato dal download dell'applicazione di DAZN dallo Store del vostro smart TV, il servizio di Perform può essere visualizzato anche senza smart tv.

Le alternative non mancano, e potete affidarvi a vari dongle, set top box, accessori, decoder o console da gaming. La documentazione ufficiale di DAZN elenca questi come i dispositivi supportati ad oggi 2 Settembre 2021:

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

TimVision BOX

Xbox: One, One S, One X, Series X, Series S

PlayStation: 4, 4 PRO, 5

Una volta effettuato il download dell'applicazione, vi basterà inserire le credenziali dell'account scelte al momento della sottoscrizione dell'abbonamento e quindi godervi la programmazione di DAZN.

Se siete alla ricerca di un modo per migliorare la qualità dello streaming di DAZN ed evitare blocchi durante la visione della partite, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Durante i primi due weekend si sono registrati non pochi problemi ma DAZN ha già messo in atto tutte le misure necessarie per evitare che si ripetano.