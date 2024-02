Come vedere le demo 3D Spatial Video su Meta Quest? Non è difficile

Se siete dei possessori di un iPhone 15 Pro o di un iPhone 15 Pro Max, probabilmente avrete già provato a registrare un 3D Spatial Video, ovvero un filmato pensato per risultare più immersivo se visto mediante un visore. Tuttavia, quel che potreste non sapere è che risulta possibile guardare alcune demo mediante un Meta Quest.

Sì, avete capito bene: Mark Zuckerberg e soci di recente hanno rilasciato il supporto ai 3D Spatial Video per Meta Quest 2 e Quest 3, quindi quel che potreste voler fare è recarvi nelle Impostazioni del vostro visore e installare la versione v62 del firmware. Possiamo confermarvi che quest'ultima è disponibile anche in Italia, in quanto siamo riusciti a installarla su un Meta Quest 2.

È dunque dopo aver effettuato quest'operazione, avviando l'applicazione File (presente nella "Libreria", ovvero nella schermata in cui si vedono tutte le app installate sul visore), che si può accedere a una nuova sezione dedicata ad alcune dimostrazioni relative a questo formato di video, realizzate direttamente da Meta.

Più precisamente, la scheda da selezionare a sinistra è rappresentata dalla voce "Spatial videos", che al momento in cui scriviamo permette di avviare 5 Spatial Video Demo. Si va dalla musica all'interazione con animali e bambini, dunque mediante questa modalità è possibile, anche senza avere a disposizione un iPhone 15 Pro, dare quantomeno un'occhiata alla resa di questa tipologia di filmato.

Insomma, adesso sapete anche come vedere i 3D Spatial Video da un visore in Italia (visto che Apple Vision Pro non risulta ancora disponibile da noi). Per il resto, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata direttamente alle linee guida ufficiali di Meta, così da comprendere eventualmente come caricare i video da voi registrati in questo contesto.