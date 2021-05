Come vedere il digitale terrestre DVB-T2 su PC? I prezzi dei decoder USB

Mentre ci avviciniamo sempre più al passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2, arriva un'interessante notizia: il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, ha reso noto che oltre alle smart tv ed i classici decoder, è possibile godere del nuovo standard anche su PC, senza internet.

Sul mercato infatti sono disponibili anche chiavette USB che possono "trasformare" i PC in commercio in televisori in grado di ricevere i canali del digitale terrestre, senza connessione ad internet.

Tali dispositivi si connettono ai PC (sia desktop che laptop, sia Windows che Mac) tramite la porta USB classici ed una volta inseriti vanno collegati al cavo proveniente dall'antenna. In questo modo queste chiavette provvedono a decodificare il canale per consentire la visualizzazione sul computer tramite i software inclusi al loro interno.

Il Ministero dello Sviluppo Economico rende noto che in commercio sono disponibili vari modelli di decoder USB, che vanno da quelli base a quelli che permettono di registrare programmi con prezzi variabili da 20 agli 80-100 Euro.

"A prescindere dalla scelta qualitativa, però, è importante verificare che anche questi dispositivi supportino il nuovo DVB-T2 con codifica HEVC Main10, lo standard di ultima generazione che consentirà di continuare a guardare i propri programmi preferiti anche in futuro" evidenzia il MISE.