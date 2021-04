Come vedere Disney+ su Sky Q tramite la nuova applicazione

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il 1 Aprile ha debuttato su Sky Disney+. La pay tv di Comcast ha infatti firmato un accordo con la casa di Mickey Mouse per far approdare l’applicazione della piattaforma di streaming sull’ecosistema Sky Q, che ormai è diventato ancora più completo.

Ma come si fa per accedere a Disney+ da Sky Q? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Il procedimento è davvero molto semplice e segue quanto fatto in passato con Netflix:

Accendi il decoder di Sky Q Clicca sul tasto Home del telecomando Sulla sinistra, scorri fino a quando non evidenzi “App” Sotto “Intrattenimento” sarà presente la nuova app di Disney+, riconoscibile dall’apposito logo.

A questo punto non bisognerà fare altro che inserire i propri dati dell’abbonamento ed il gioco è fatto.

Come ampiamente noto, infatti, contrariamente a quanto fatto con Netflix Sky non proporrà un abbonamento bundle con Diskey+. Per accedere al servizio di streaming dei record è infatti necessario disporre di un abbonamento da sottoscrivere a parte, attraverso il sito web o la relativa applicazione. In Sky Q è arrivata solo l’applicazione che permette di visualizzare i contenuti come The Mandalorian, Wandavision e The Falcon and The Winter Soldier, oltre che ovviamente di tutti i film e le serie tv presenti in catalogo, dal proprio decoder Sky Q.

E’ supportato anche il 4K oltre che l’alta definizione: i contenuti in UHD saranno riconoscibili da un’apposita icona visualizzata direttamente nelle informazioni del titolo.