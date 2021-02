Come vedere Disney+ su TV? Tutte le informazioni sui modelli supportati

Disney+ è il servizio di streaming del momento, anche grazie all'arrivo di Star che ha debuttato ieri. Si moltiplicano quindi le domande sul funzionamento della piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse, soprattutto da parte di coloro che vogliono gustarsi i nuovi contenuti su TV.

Come ampiamente prevedibile, Disney sin dal lancio di Disney+ a livello mondiale ha messo a disposizione sugli store dei vari sistemi operativi per TV l'applicazione ufficiale del proprio servizio.

L'applicazione di Disney+ per TV può essere scaricata gratuitamente ed è supportata dai televisori basati su Android TV, tra cui gli Sharp AQUOS e Sony Bravia, oltre che con i set-top-box che utilizzano lo stesso OS, tra cui figurano NVIDIA Shield ed Mi Box.

Per quanto riguarda i TV LG, è necessario disporre di un televisore con webOS 3.0 e versioni successive: in questo caso basta semplicemente visitare l'LG Content Store e scaricare l'app.

Infine, per quanto concerne i TV Samsung, viene garantita la compatibilità con le TV Samsung dal 2016 e successive che utilizzano il sistema operativo Tizen, mentre purtroppo Disney+ non è compatibile con i modelli che usano Orsay o il browser web integrato.

Se il vostro non è uno smart TV, invece, vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega come trasformare una TV tradizione in una smart tv.