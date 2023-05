Come vedere i dispositivi connessi all'hotspot dell'iPhone? È semplice

Dopo aver spiegato come cambiare il colore della tastiera su iPhone, oggi ci soffermiamo su un altro aspetto importante legato all’utilizzo quotidiano dello smartphone targato Apple. Il monitoraggio dei dispositivi connessi tramite Hotspot al dispositivo della società di Cupertino. Vediamo come fare per accedere a tutte le funzionalità.

Sugli iPhone dotati di Dynamic Island, è possibile capire se qualcuno è connesso alla nostro dispositivo tramite Hotspot attraverso l’icona con i doppi cerchi verdi presente al suo interno: basta fare tap su di essa per ottenere tutte le informazione.

Se il vostro iPhone invece è con Face ID ma senza Dynamic Island ma solo notch, la stessa icona apparirà alla sinistra della tacca, dove viene mostrata l’ora.

Sui modelli di iPhone più datati invece viene mostrata una striscia blu in alto.

Per vedere il numero totale di dispositivi connessi all’iPhone tramite hotspot, basta aprire il centro di controllo e tenere premuto sul riquadro in alto a sinistro: a questo punto dal nuovo pannello si vedrà in basso a destra l’icona “Hotspot personali” con il numero totale di connessioni.

Nel pannello “Dati mobili” sotto “Cellulare” nell’app Impostazioni è anche possibile monitorare i dati consumati da ciascun dispositivo che si è connesso al vostro iPhone utilizzando il servizio di Hotspot.