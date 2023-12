Come vedere l'elenco delle app su Apple Watch? La questione watchOS 10

Sono passate solo poche ore dal lancio italiano di watchOS 10.2: vi siete ricordati di aggiornare i vostri Apple Watch? Intanto, vi mostriamo come fare per vedere l'elenco delle app di Apple Watch dopo l'aggiornamento a watchOS 10: la procedura è davvero semplicissima!

Se possedete un Apple Watch da più di qualche mese, saprete certamente che potete passare da una visualizzazione all'altra della Homepage dello smartwatch tramite una pressione prolungata dei pulsanti della cassa. O almeno, potevate farlo fino all'aggiornamento a watchOS 10, con il quale la funzione è stata messa da parte e, ora, sembra essere irreperibile.

In realtà, nonostante in molti avessero sperato in un redesign totale per watchOS 10, anche dopo l'update le uniche due visualizzazioni disponibili per le app sono ancora quella a griglia e quella a lista. Per passare dalla visualizzazione a griglia a quella a lista, però, non dovrete più premere alcun pulsante: al contrario, vi basterà aprire la schermata Home dell'orologio, scendere fino in fondo alla griglia delle app e, qui, toccare l'opzione "Visualizza lista". Se lo desiderate, potete tornare alla visualizzazione a griglia con il medesimo procedimento.

In alternativa, potete anche impostare la visualizzazione a elenco dalle Impostazioni dell'Apple Watch. Per farlo, aprite le Impostazioni, poi selezionate "Visualizzazione app" e, infine, toccate su "Visualizzazione Lista". La visualizzazione delle app sotto forma di lista è certamente meno elegante di quella a griglia, ma per molti utenti utenti è anche più funzionale rispetto a quest'ultima, permettendovi per esempio di ritrovare con pochi gesti delle app di cui semplicemente non ricordate l'icona.