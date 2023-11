Come vedere le fasi lunari su iPhone? Si può fare velocemente

Dopo avervi spiegato come utilizzare iCloud su iPhone, vediamo ora una funzione "nascosta" di tutti i Melafonini. Lo sapevate che è possibile vedere le fasi lunari su iPhone e consultare il loro calendario con pochissimi tap? Ecco come fare!

La funzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi ha il pollice verde, ma anche per appassionati di pesca e altri professionisti che utilizzano le fasi del nostro satellite per lavoro. Come per tutte le altre previsioni legate al tempo atmosferico, l'app di riferimento è anche in questo caso Meteo, che trovate preinstallata su ogni iPhone o che potete riscaricare dall'Apple App Store qualora fosse stava cancellata dal vostro device.

Aprite dunque l'app Meteo e selezionate la posizione che preferite: come sempre, potete scegliere di consultare le previsioni per il luogo in cui vi trovate o per un qualsiasi altro punto sul pianeta. Scorrete quindi la schermata principale dell'applicazione, fino ad arrivare alla schermata "Gibbosa", che indica la posizione della "gobba" della Luna. La riconoscerete perché sulla destra vedrete una miniatura del corpo celeste, mentre sulla sinistra troverete indicazioni come il livello di illuminazione e la data della prossima Luna piena.

Cliccate dunque sull'immagine della Luna e vi si aprirà una nuova tab, nella quale potrete vedere se essa è in fase crescente o se si trova in fase calante. Non solo: scorrendo verso il basso, avrete una versione speciale del Calendario con delle icone che rappresentano la forma della Luna nel cielo di notte in notte. Infine, poco più in basso troverete date di Luna piena e Luna nuova.

La medesima procedura, infine, vi permette di vedere le fasi lunari su Mac e Apple Watch, nonché, ovviamente, su iPad. In ogni caso, infatti, vi basterà aprire l'app Meteo sul vostro dispositivo e, da lì, cliccare l'immagine della Luna o toccarla. Semplice, no?