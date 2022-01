Come vedere il Festival di Sanremo su Internet? La soluzione è semplice

Il Festival di Sanremo è un evento molto atteso da parte degli italiani. Tuttavia, ci sono alcune persone che preferirebbero utilizzare i "nuovi metodi" legati al Web per prendere visione dell'evento, piuttosto che affidarsi al solito digitale terrestre. Come fare dunque per vedere il Festival di Sanremo in streaming? Ve lo spieghiamo subito.

Ebbene, se il vostro intento è quello di godervi lo show messo in piedi da Amadeus e soci, magari mentre siete comodamente spaparanzati in una stanza in cui però non c'è un classico televisore, non dovete preoccuparvi. Infatti, da qualche tempo la Rai si è "modernizzata" e permette ora di prendere visione del Festival di Sanremo mediante RaiPlay, ovvero il suo servizio di streaming.

Tra l'altro, è già stata messa a disposizione degli utenti una specifica pagina del portale ufficiale legata al Festival di Sanremo, in cui sono presenti anche dei contenuti extra on demand legati alla kermesse (ad esempio, non mancano interviste esclusive ai partecipanti della 72esima edizione). Inoltre, vi consigliamo di tenere d'occhio la pagina delle dirette di RaiPlay, dato che tramite quest'ultima è possibile guardare in tempo reale i classici canali TV. Insomma, accedere da Web, ergo tramite una connessione a Internet e un browser, a questi contenuti è un gioco da ragazzi.

Oltre a questo, potreste voler dare un'occhiata all'app per dispositivi mobili di RaiPlay (disponibile sia sul Play Store che sull'App Store), così da vedere eventualmente i contenuti direttamente da smartphone e tablet. Chiaramente queste soluzioni ufficiali possono risultare interessanti anche per prendere visione in differita di vari contenuti legati al Festival. Per il resto, un'altra fonte intrigante durante la kermesse potrebbe essere il canale YouTube della Rai, in cui solitamente vengono caricati degli "spezzoni" (relativi, ad esempio, alle canzoni in gara).

Insomma, è tutto pronto per l'edizione 2022 del Festival di Sanremo, che prenderà il via nella serata del 1 febbraio.