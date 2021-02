Come vedere un film con Amazon Prime? Ecco come accedere gratis al servizio

Amazon Prime Video è un servizio collegato strettamente alla lunga serie di benefici inclusi nel servizio in abbonamento Amazon Prime, del quale abbiamo appreso i principali vantaggi e il prezzo. Oggi cerchiamo invece di scoprire come utilizzare il servizio e su quali piattaforme è attualmente disponibile.

Si tratta di un servizio che offre Film e Serie TV on demand, in maniera molto simile a quanto previsto dai principali competitor come Netflix, Disney+ e NowTV. La differenza sostanziale rispetto alla concorrenza è che Amazon Prime Video è già in vostro possesso, se siete membri del programma Amazon Prime.

Per utilizzare il servizio dal vostro PC è sufficiente utilizzare le proprie credenziali per l'accesso ad Amazon anche sulla piattaforma Prime Video, disponibile a questa pagina.

Una volta inseriti i dati di accesso di Amazon, email e password, verremo reindirizzati alla pagina principale del servizio, dove saranno presenti diverse sezioni.

Recentemente però Amazon ha introdotto un vero e proprio negozio, dove poter noleggiare o acquistare una selezione di titoli. I prodotti inclusi con l'abbonamento Prime saranno invece contrassegnati da un piccolo badge con la scritta Prime.

Attenzione anche al nuovo servizio Canali che, in seguito alla sottoscrizione, sblocca la possibilità di ottenere delle librerie di Film e Serie TV aggiuntive, a un costo di

Una volta trovato il titolo desiderato basterà selezionare Riproduci per avviare la visione, come su qualunque altra piattaforma.

Amazon sta lavorando alacremente per portare il suo servizio di streaming su quante più piattaforme possibile. Attualmente disponibile su Windows, Android, iOS, i sistemi PlayStation 4 e 5, XBOX One e Series, Oculus Store e tanti altri ancora, Prime è decisamente uno dei servizi più compatibili in assoluto. La lista completa dei device compatibili è disponibile a questa pagina.