Dove e come vedere la finale di Europa League tra Chelsea ed Arsenal

Ci siamo: questa sera, mercoledì 29 maggio, dalle ore 21 andrà in scena presso il Baku Olympic Stadium la finale della seconda competizione per club più importante d'Europa, l'Europa League. Di fronte si troveranno due squadre inglesi di Londra, Chelsea ed Arsenal, con i Blues guidati dall'italiano Maurizio Sarri.

Ad arbitrare l'atto conclusivo della stagione dei due team sarà un altro connazionale, Gianluca Rocchi.

La finale di Europa League potrà essere anche vista in chiaro su TV8, anche in streaming sul canale tv8.it. La partita però ovviamente sarà trasmessa anche da Sky Sport, che per i prossimi anni trasmetterà in esclusiva la competizione.

La pay tv trasmetterà anche un ricco prepartita, condotto da Anna Billò e che vedrà la partecipazione di talent ed ospiti, direttamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Di seguito quindi il palinsesto completo:

TV8 (121) - prepartita dalle 20:35

TV8 (121) - partita dalle 20:45

TV8 (121) - postpartita e premiazione dalle 23:00

Sky Sport Uno (201) - prepartita dalle 20

Sky Sport Uno (201) - partita dalle 20:45

Sky Sport Uno (201) - postpartita e premiazione dalle 23:00

Sky Sport Football (203) - prepartita dalle 20

Sky Sport Football (203)) - partita dalle 20:45

Sky Sport Football (203) - postpartita e premiazione dalle 23:00

Ovviamente per gli abbonati Sky sarà possibile seguire la partita anche su SkyGo in streaming.