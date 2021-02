Come vedere gli FPS su PC? Ecco i principali software gratis

Approfonditi i modi migliori per tenere sotto controllo le performance della nostra scheda video, analizziamo insieme le migliori alternative gratuite per visualizzare a schermo i fotogrammi al secondo che l'hardware riesce a produrre.

Il software più blasonato è senza dubbio Fraps. Programma di utilizzo semplice e immediato, che ci permette di visualizzare il suo overlay su moltissimi giochi. Una volta scaricato e installato basterà ridurlo a icona o minimizzarlo nella barra di sistema e far partire il gioco. Il contatore apparirà di default sull'angolo in alto a sinistra ma sarà possibile spostarlo agli altri estremi mediante un apposito selettore.

Meno immediato ma pieno di opzioni, l'OSD di MSI Afterburner e RivaTuner. I due software, che potete trovare qui, sono installabili dallo stesso pacchetto, permettono di ottenere a schermo numerosissime informazioni, fra cui appunto il numero di frame al secondo. Aperti entrambi i programmi, sarà sufficiente entrare nelle Impostazioni di MSI Afterburner e, nella tab Grafici, selezionare la voce di nostro interesse e spuntare la relativa casella Mostra le informazioni su schermo (tempo reale).

Ultima opzione, più macchinosa ma che ci permette di fare a meno di ulteriori software, è l'utilizzo dello strumento a schermo di Steam, disponibile sia per i giochi acquistati sulla piattaforma che per molti titoli acquistati altrove. Per attivare l'overlay su qualsiasi gioco sarà necessario prima di tutto aggiungere alla libreria di Steam il gioco sul quale vogliamo le informazioni a schermo. Per farlo, dalla schermata principale del Client selezioniamo Aggiungi un gioco in basso a sinistra e poi l'opzione Aggiungi un gioco non di Steam. Nella schermata successiva ci sarà richiesto di individuare il gioco da aggiungere, percò bisognerà recarsi nella directory del gioco e selezionare l'eseguibile principale.

Una volta effettuati questi passaggi, recarsi nelle Impostazioni di Steam e attivare l'opzione nella categoria In gioco. A questo punto, se il gioco è compatibile, potremo osservare questo parametro a schermo senza bisogno di software aggiuntivi.