Come vedere Inter-Real Madrid di Champions League su Amazon Prime Video?

Dopo i problemi con Mediaset Infinity+, questa sera la Champions League va ins cena anche su Amazon Prime Video. Come ormai noto, la piattaforma di Jeff Bezos ha acquisito i diritti per la trasmissione della migliore partita del mercoledì di Coppa, e si parte subito con un big match.

Alle 21 di stasera, mercoledì 15 Settembre 2021, direttamente dallo Stadio San Siro di Milano, su Amazon Prime Video gli abbonati Prime potranno seguire la sfida tra i Campioni d'Italia dell'Inter ed il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Amazon Prime Video proporrà un ricco prepartita a partire dalle 19:30, condotto da Giulia Mizzoni insieme a Julio Cesar, Diego Milito e Clarence Seedorf in diretta dallo stadio di Milano. La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo ci saranno Alessia Tarquinio ed Alessandro Alciato.

Amazon trasmetterà la partita anche in 4K HDR, come annunciato durante l'evento di presentazione della Champions League su Prime Video. Alle ore 23:15, inoltre, sempre su Prime Video andrà in diretta l'Highlight Show con tutti i gol e le azioni salienti della due giorni di Coppa Campioni conclusa.

Prime Video è supportato dai principali browser web, console, decoder, lettori multimediali, smart tv, lettori Blu-Ray, tablet, smartphone iOS ed Android ed ovviamente da Amazon Fire TV Stick. La conditio sine qua non per accedere alla diretta è essere abbonati Prime.