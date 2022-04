Come vedere live di basket su Twitch? La novità tutta italiana di Italbasket

Abbiamo già trattato a più riprese su queste pagine le possibilità offerte da Twitch relativamente al calcio. Tuttavia, la piattaforma di proprietà di Amazon è in continua evoluzione e sempre più realtà decidono di rendere disponibili contenuti sul noto portale viola. A tal proposito, è giusto approfondire quanto offerto in ambito di basket.

Ebbene, a fine marzo 2022 è arrivato un annuncio interessante, che sembra essere passato un po' "in sordina" ma che in realtà fa comprendere quanto Twitch stia diventando una piattaforma in cui si riuniscono anche gli appassionati di sport. A cosa ci riferiamo? Al lancio del canale Twitch ufficiale di Italbasket. Per intenderci, si fa riferimento alla nazionale di pallacanestro italiana.

L'iniziativa è stata ufficializzata anche mediante il portale ufficiale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e da quest'ultimo apprendiamo che il canale italbasketofficial, già attivo su Twitch, ospiterà un palinsesto basato su "talk, gaming e live". Spazio dunque a professionisti del settore, ma anche al mondo eSport con rubriche dedicate a NBA2K e al FIP eBasket Tour. Tra i nomi coinvolti, si fanno notare anche quelli di personalità conosciute nel settore gaming (come Simone "AKirA" Trimarchi).

Insomma, Italbasket ha deciso di sbarcare su Twitch, per la gioia degli appassionati di basket. Interessante, tra l'altro, notare che nel comunicato ufficiale si affermi che Twitch "è passata dall'essere un contenitore quasi esclusivamente dedicato al gaming a una vera e propria TV, con contenuti sempre più differenziati". Tirando le somme, sempre più realtà si stanno accorgendo delle potenzialità della piattaforma.