Come e dove vedere la 'Luna delle fragole', nei nostri cieli già stanotte

E dopo quella chiamata "luna delle fragole", che avviene a giugno, sarà l'ultima superluna che vedremo nel nostro 2021. Sapevi che il suo nome, secondo l'Almanacco del contadino, è collegato effettivamente alla maturazione delle fragole in alcune zone del Nord America? Ma avrà a che fare anche col suo colore?

Purtroppo, il suo nome non ha molto a che fare col suo colore ma, essendo una superluna, è probabile che appaia più grande e luminosa. In effetti, il termine "superluna" si usa per descrivere il momento in cui il nostro satellite si trova più vicino alla Terra, in quel momento potrebbe sembrare più grande o luminosa rispetto alla classica luna piena.

"Per il 2021, secondo alcune pubblicazioni, delle quattro lune piene che abbiamo avuto da marzo a giugno, alcuni hanno considerato o le tre lune piene da aprile a giugno o solo le due da aprile a maggio come superlune." Ha detto Gordon Johnson, dirigente del Program della NASA.

Se ti stai chiedendo dove potrai vederla e come funziona, lascia che te lo spieghiamo noi.

Da oggi stesso potrai sintonizzarti con la live del Virtual Telescope Project, che si tiene in Italia. Il video in diretta partirà alle 21 di questa sera e allora sarà possibile per tutti osservare questa superluna delle fragole.

Il Virtual Telescope, a proposito, è un progetto interamente italiano e comprende diversi telescopi robotici controllati e pilotati da remoto. Gianluca Masi, astrofisico, ha ideato il progetto nel 2006 e ne è adesso responsabile scientifico.

La verità è che non serve un buon motivo per guardare la luna, è sempre bellissimo farlo. Ovviamente, se in casa ti ritrovi un telescopio rivolgilo verso il cielo, preparati un thè freddo e sorseggialo mentre osservi la Luna dal tuo balconcino o dalla tua finestra.

Il 2021 ci ha fin ora offerto magnifici eventi astronomici, come la superluna rosa di cui vi avevamo già parlato. Sapevi inoltre che la Luna sta arrugginendo forse a causa della Terra? Se sei interessato, non ti resta che scoprirlo.