Come vedere le Mappe in 3D su iPhone? Non è difficile

Proprio nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo riportato alcune interessanti novità in arrivo su Mappe con iOS 17. Oggi ci sofferiamo su una feature già disponibile sull’applicazione di cartografie di Apple, ma che non è ancora attiva in tutte le città.

Analogamente a quanto fatto da Google, anche Apple propone ai propri utenti la possibilità di attivare la navigazione in 3D delle mappe grazie alla realtà aumentata. Si tratta di una funzione particolarmente utile, che guarda anche alla sicurezza dei pedoni. Ma come si accede a questo sistema?

Precisiamo che la feature non è disponibile ovunque ed in alcune città, e ad esempio nel nostro caso non siamo riusciti ad attivarlo in quanto evidentemente il posto in cui viviamo non è coperto. Il procedimento, comunque è il seguente:

Dopo aver aperto l’app Mappe e scelto al destinazione desiderata, fate tap sul pulsante blu “Indicazioni”

A questo punto l’applicazione vi suggerirà un percorso: selezionate la seconda icona da sinistra (quella con il pedone) per visualizzare le indicazioni a piedi

Se ne avete la necessità, tramite la funzione “Evita” potete scegliere di evitare determinate zone a vostro piacimento

Ora quindi fate tap su “Vai” accanto al percorso desiderato

Qui, se nella vostra zona è disponibile, dovreste vedere il pulsante “AR” riconoscibile attraverso l’icona di un cubo con le frecce disegnate agli angoli. Se ci fate tap su, verrete reindirizzati alle istruzioni per accedere alla navigazione in realtà aumentata. Se il pulsante non viene visualizzato, significa che la funzione non è disponibile.