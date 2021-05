Come vedere Mediaset su digitale terrestre? Le frequenze di Canale 5, Italia 1 ed altri

I canali Mediaset sono tra i più seguiti d'Italia, e con la risintonizzazione continua di decoder o TV potrebbe capitare di perderli. Vi spieghiamo però noi come fare per sintonizzarli correttamente, con la ricerca manuale.

Frequenze canali Mediaset su digitale terrestre

I canali Mediaset sono presenti su due Mux, battezzati Mediaset 1 e Mediaset 2.

Sul Mux Mediaset 1 troviamo i seguenti canali:

8 - TV8

26 - Cielo

108 - TV8

460 - Premium Crime

462 - Premium Stories

465 - Premium Cinema 3

508 - TV8

808 - TV8 on demand

908 - TV8 News on demand

Questo Mux può essere sintonizzato al canale 52 UHF su frequenza 722 Mhz. In Sardegna invece può essere cercato al canale 50 UHF con frequenza 706 MHz, mentre in provincia di Sassari ed Oristano il canale è 54 UHF e frequenza 738 Mhz. Per coloro che abitano in Liguria, Toscana e nelle province di Latina, Viterbo e Roma il canale è 58 UHF con frequenza 770 MHz.

Sul Mux Mediaset 2 troviamo i seguenti network, e può essere sintonizzato sul canale 36 UHF con frequenza 594 MHz, mentre in Sardegna è al canale 46 UHF e frequenza 674 MHz:

20 - 20 Mediaset

32 - QVC

33 - Food Network

34 - Cine34

35 - Focus

39 - Top Crime

40 - Boing

46 - Cartoonito

520 - 20 Mediaset

534 - Cine34

535 - Focus

539 - Top Crime

Sul Mux Mediaset 3, che è sintonizzato al canale 38 UHF con frequenza 610 Mhz (Sardegna 29 UHF/538 MHz, Sicilia e Reggio Calabria 24UHF/498Mhz), troviamo i seguenti canali:

505 - Canale 5 HD

506 - Italia 1 HD

504 - Rete4 HD

4 - Rete 4 HD

5 - Canale 5 HD

6 - Italia 1 HD

55 - Mediaset Extra

66 - Mediaset Italia 2

566 - Mediaset Italia 2

Disponibile anche il Mux Mediaset 4 (Sardegna 52UHF/722Mhz, Sassari ed Oristano 58UHF/770Mhz), con i seguenti canali:

4 - Rete 4

5 - Canale 5

6 - Italia 1

22 - Iris

30 - La 5

51 - Tgcom24

104 - Rete 4

105 - Canale 5

106 - Italia 1

200 - Canale Test DVB-T2 HEVC main 10

522 - Iris

530 - La 5

551 - Tgcom24

805 - Mediaset On Demand

899 - Infinity

Chiaramente, per agganciare a pieno i canali è necessario effettuare la sintonizzazione automatica di TV e decoder. Le frequenze in questione si riferiscono al momento in cui è stata scritta la notizia: per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo alla pagina Mediaset.