Come vedere la memoria utilizzata da una scheda su Chrome? È semplice

Dopo aver trattato il record di Google Chrome in termini di risparmio di anni di attesa, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede al popolare browser dell'azienda di Mountain View. Infatti, da un po' di tempo la soluzione di BigG è diventata più precisa in merito alle indicazioni sulla memoria di cui fa uso.

A tal proposito, la novità approdata su Google Chrome nel 2023 consiste nel fatto che risulta possibile per gli utenti vedere la memoria utilizzata per ogni singola scheda del browser aperta. La questione circola ormai da tempo tra gli appassionati del mondo Tech, ma inizialmente risultava disponibile solamente in fase preliminare.

Ora, invece, vale la pena notare che la funzione risulta disponibile per tutti, tanto che basta tenere il mouse fermo sopra alla scheda di proprio interesse per notare la comparsa a schermo, dopo qualche secondo, di un apposito pop-up che fornisce indicazioni anche sulla memoria utilizzata per quella specifica pagina Web.

Adesso, dunque, potete sapere in rapido tempo qual è la scheda che sta "mettendo alla prova" maggiormente ii vostro computer, valutando magari di chiuderla temporaneamente (se non risulta necessaria). Per il resto, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata anche alle funzioni di risparmio memoria di Google Chrome.