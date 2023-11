Come vedere le modifiche su Documenti Google? È semplice

Se già l'invio delle notifiche in caso di modifica su Google Docs ha semplificato non di poco la possibilità di tenere traccia dell'evoluzione di un documento collaborativo nel corso del tempo, avere rapido accesso alla cronologia delle modifiche potrebbe risultare decisamente più utile.

Accedendo alle varie versioni di un file su Google Documenti, infatti, ripristinarne una vecchia versione o confrontare le varie modifiche apportate anche e soprattutto da altre mani può diventare un gioco da ragazzi.

Per farlo, aprite un file su Google Documenti e premete il tasto File. Da qui, scendete fino a Cronologia Versioni. A questo punto, un nuovo menu a comparsa vi mostrerà due voci:

Assegna un nome alla versione attuale

Vedi cronologia versioni

Come suggeriscono le due opzioni, la prima consente di prendere la versione attualmente visualizzarla per rinominarla con un nome specifico. La seconda, invece, vi permetterà di visualizzare le versioni che l'hanno preceduta, da utilizzare preferibilmente in combinazione con il primo tasto per creare file distinti e separati con diversi nomi a seconda delle modifiche apportate.

Insomma, come vi avevamo preannunciato si tratta di una feature semplice e utile da sfruttare. Se siete interessati ad altre opzioni della suite di Google, ecco come impostare il tema scuro su Google Documenti.