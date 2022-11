Come vedere i Mondiali di Qatar 2022 in 4K in Italia? Tutto ciò che c'è da sapere

Manca davvero poco al via dei controversi Mondiali di Qatar 2022 con la prima partita che vedrà i padroni di casa contrapposti all'Ecuador e sebbene l'Italia non sia - purtroppo - protagonista, sono molti gli spettatori pronti a sintonizzarsi.

Come noto, in Italia i Mondiali di Qatar 2022 saranno trasmessi dalla Rai, che ha soffiato i diritti televisivi alle altre emittenti diventando Broadcaster Ufficiale della competizione calcistica.

La TV di Stato ha messo in campo un'infrastruttura ultra tecnologica che prevede anche la trasmissione delle partite in 4K sul nuovo canale Rai 4K disponibile anche su digitale terrestre.

Per accedere alla visione dei match in 4K ci si può affidare o a Tivùsat, collegandosi al canale 210, o al digitale terrestre all'LCN 101.

Per la piattaforma digitale, Rai utilizzerà un sistema di trasmissione ibrido che sfrutterà la modalità HbbTV 2.0.1 per garantire la fruizione del 4K tramite internet. Da Viale Mazzini hanno fatto sapere che è necessario disporre di una buona connessione visto che Rai 4K trasmette in 15 MB/s. Il canale è disponibile alla posizione 101 del digitale terrestre: basta collegarsi ed il TV in modalità ibrida provvederà a connettersi al server Rai per offrire il segnale in 4K.

Se non l'avete ancora fatto di recente, comunque, consigliamo di effettuare la sintonizzazione dei canali.