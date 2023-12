Come vedere la musica ascoltata quest'anno? Non c'è solo Spotify Wrapped

Sul finire di novembre è arrivato lo Spotify Wrapped 2023, il tradizionale riassuntone della nostra musica e degli ascolti che hanno scandito i nostri ultimi dodici mesi. Al di là dell'apprezzata proposta dell'app svedese, ecco dove vedere i resoconti delle altre piattaforme di intrattenimento.

Spotify, infatti, non è l'unica azienda a formulare il suo "wrapped". Alcuni tra i più apprezzati sono ad esempio il TwitchRecap 2023, riepilogone dei nostri streamer e generi preferiti, così come il lancio del PlayStation Wrap-Up 2023 farà la gioia dei gamer più incalliti insieme all'apprezzata pagina Year in Review di Xbox.

A tema musicale, invece, quest'anno la piattaforma verde è arrivata addirittura in ritardo, anticipata da Apple Music con il suo Music Replay 2023, ma potremmo continuare all'infinito. Anche YouTube Music, infatti, ha lanciato il suo Recap, che quest'anno verrà celebrato con la creazione di un album personalizzato sulla base dei nostri gusti, offrendoci anche una panoramica dei nostri stati d'animo e della musica con cui abbiamo scelto di affrontarli.

Insomma, sono davvero tanti i servizi che offrono ai propri utenti la possibilità di ripercorrere l'ultimo anno per rivivere i momenti, i giochi e la musica che ci hanno fatto divertire, emozionare o riflettere. Ma adesso è il vostro turno: qual è il vostro "wrapped" preferito? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio riservato ai commenti!