Come vedere Napoli - Juventus dell'11 Settembre su digitale terrestre?

Manca sempre meno a Napoli - Juventus, il big match di Serie A dell'11 Settembre in programma alle ore 18 e trasmesso in esclusiva da DAZN in streaming. Ma come fare per vederlo su digitale terrestre?

Come noto, infatti, lo scorso mese DAZN ha lanciato il DAZN Channel, ovvero il canale proprietario presente sul digitale terrestre alla posizione 409 del bouquet. Come abbiamo avuto modo di spiegare, si tratta di un canale curato editorialmente dalla piattaforma di Perform dove saranno disponibili alcune partite di Serie A TIM tra le sette per cui DAZN ha la piena esclusiva. Rientra quindi anche il big match dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il canale non è disponibile per tutti, e non si può vedere solo con una semplice TV: è necessario acquistare il DAZN TV Box o il TIMVision Box, ma anche in caso di possesso sono previste delle limitazioni. Nella documentazione ufficiale, infatti, DAZN evidenzia che il DAZN TV Box può essere acquistato solo da coloro che vivono in località dove la connessione in fibra FTTC o FTTH non è presente: è necessario completare la verifica sul sito Digiquest.



TIMVision box invece include un sistema automatico che effettua lo switch al digitale terrestre in caso di problemi, come spiegato in fase di annuncio dell’offerta Calcio e Sport.

"Il DAZN TV Box è una soluzione di backup così come DAZN Channel: è pensato per chi non ha una connessione veloce dove abita abitualmente, o per una eventuale seconda casa al mare o in montagna, spesso non servite da servizi di connettività, per scelta o per mancata copertura" evidenzia DAZN.