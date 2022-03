Come vedere le notifiche del telefono Android sul PC? Tutto molto semplice

Non tutti sapranno che Microsoft ha sviluppato un sistema di comunicazione tra Windows e i puù comuni smartphone sul mercato. Si chiama "Il tuo telefono" e funziona in tandem con un app per Android.

Entrambe le applicazioni sono necessarie e gratuite. Trovate la principale nello Store di Microsoft, direttamente sul PC, oppure seguendo il link alla versione web. Quanto allo smartphone, l'app companion è disponibile sul Play Store.

Installati i due pacchetti, occorrerà tornare su PC ed eseguire il passaggio di associazione del dispositivo a quest'altro link. Questo passaggio ci consentirà di aprire automaticamente l'app "Il tuo telefono" per eseguire il login con l'account Microsoft (che dovrebbe essere riconosciuto in automatico se il PC è già collegato) e, successivamente, di generare il codice QR da scansionare con lo smartphone direttamente dall'app "Complemento de Il tuo telefono".

In pochi istanti, l'app mobile verrà attivata e seguirà il classico elenco di permessi di condivisione da accettare per poter avere accesso a tutte le funzionalità. L'ultimo passo per attivare le notifiche su desktop è quello di concedere questo ulteriore permesso al sistema. Per farlo, dall'interfaccia dell'app per Windows 11 entrate nella sezione "Notifiche" e premete su "Apri impostazioni sul telefono" per approvare la condivisione delle notifiche. Al termine di quest'ultimo passaggio, le notifiche inizieranno a comparire sul desktop e con alcune - come i messaggi su WhatsApp - sarà persino possibile interagire tramite risposte rapide.



Ricordiamo che l'app Il tuo telefono per Windows 11 si è aggiornata da pochissimo introducendo alcune novità, tra cui una migliore razionalizzazione dei menu e un globale redesign dell'interfaccia che ora risulta molto più coerente con lo stile del sistema operativo di Microsoft.