Come vedere le Olimpiadi di Tokyo in TV e streaming? Ecco le varie opzioni

Prende ufficialmente oggi il via l'Olimpiade di Tokyo 2020, l'edizione in programma lo scorso anno e posticipata a causa del Coronavirus. La cerimonia di apertura si terrà alle ore 13 italiane di oggi, venerdì 23 Luglio 2021, mentre stanotte partirà il fitto calendario.

Rai ha già annunciato la programmazione, composta da oltre 200 ore di dirette su Rai 2 che diventerà a tutti gli effetti la Rete Olimpica. Sono previste circa 10 ore al giorno di diretta, ma le competizioni da trasmettere le sceglierà direttamente la TV di Stato. Previsti anche programmi di approfondimento ed un TG Olimpico che fornirà aggiornamenti in diretta su notizie e curiosità. Non è garantita la diretta su RaiPlay, però.

Discovery+ ed Eurosport Player trasmetteranno in streaming (anche tramite le app per smart TV) oltre tremila ora di diretta dalle Olimpiadi con un massimo di 30 canali contemporanei che permetteranno agli utenti di scegliere in qualsiasi momento cosa guardare.

I canali di Eurosport potranno essere seguiti anche tramite DAZN da coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento. In questo caso però saranno trasmessi solo alcuni eventi ed alcune sintesi, mentre i canali Eurosport di Sky non mostreranno alcuna immagine delle olimpiadi. Discovery+ ed Eurosport Player hanno un prezzo di 7,99 Euro al mese.