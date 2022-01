Come vedere online l'elezione del Presidente della Repubblica? Le soluzioni 'smart'

Non è nostra consuetudine soffermarci sugli eventi politici del Paese. Tuttavia, l'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica non è di certo qualcosa che accade tutti i giorni e c'è anche una questione tech: quanto si sono modernizzate le "comunicazioni istituzionali"? Cogliamo la palla al balzo per vedere le soluzioni "smart" disponibili.

Effettuiamo un piccolo "riassunto": in seguito alla volontà di Sergio Mattarella di non proseguire nel suo ruolo (è Presidente della Repubblica dal 2015), nonché alla rinuncia di Silvio Berlusconi in merito alla sua candidatura, in Italia si sta iniziando a discutere in modo sempre più insistente relativamente al possibile nome del nuovo Presidente della Repubblica, che capite bene non essere poi così scontato. In questo contesto, un buon numero di connazionali vorrà probabilmente seguire in diretta l'inizio delle votazioni.

Quest'ultimo è previsto per lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 14:20, quindi i tempi sono particolarmente ristretti al momento in cui scriviamo. Insomma, si avvicina il "momento clou", ovvero la "riunione" al Quirinale dei 1009 Grandi elettori, effettuata ovviamente seguendo tutte le precauzioni del caso relative alla situazione pandemica. Come ben potete immaginare, i classici canali TV dedicheranno grande spazio all'evento, che verrà trasmesso un po' ovunque, da Rai 1 a LA7.

Non faticherete dunque di certo a ottenere informazioni in merito, ma risulta interessante notare che vengono messe a disposizione delle persone anche diverse soluzioni streaming ufficiali. Più precisamente, l'evento andrà in onda sul canale YouTube della Camera dei deputati, nonché ovviamente su quello della Presidenza della Repubblica Italiana. Insomma, al giorno d'oggi i "canali istituzionali" sono tranquillamente accessibili anche mediante il mondo del Web.

Per il resto, potreste voler fare riferimento ai principali siti Web delle emittenti televisive italiane, che abbiamo approfondito nello speciale su come vedere i canali TV online. Le soluzioni non mancano di certo: abbiamo colto l'occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica per fornirvi dettagli in merito ai principali "canali istituzionali" utilizzati sul Web da Camera dei deputati e Presidenza della Repubblica Italiana, che non esattamente tutti potrebbero conoscere.