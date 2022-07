Come vedere quante ore si passano su Netflix? Questo sito ve lo dice

Quante ore della vostra vita avete trascorso su Netflix? Ora c’è un sito che può fornirvi delle statistiche precise, suddivise per settimana, del tempo che trascorrete sulla piattaforma di streaming americana.

Il sito è NetflixCalculator ed è ovviamente gratuito. Il funzionamento è molto semplice: dopo aver scaricato la lista dei contenuti visualizzati su Netflix, sotto forma di file .csv, è necessario semplicemente effettuare l’upload ed il gioco è fatto.

Nel nostro caso abbiamo ricevuto come risultati i seguenti

Recent stats

58 hours this year so far

2 minutes 40 seconds on average per day during last 30 days

All time stats (over last 7868 days)

354 hours 40 minutes during all time

2 minutes 42 seconds on average per day

18 minutes 56 seconds on average per week

Nella documentazione ufficiale, Netflix Calculator specifica che i dati di visione non vengono caricati su alcun server e sono processati in locale dall’algoritmo che provvede ad effettuare il calcolo. Si tratta senza dubbio di un sistema simpatico per quantificare il numero di ore che si trascorrono su Netflix, soprattutto per gli amanti del binge watching.

Secondo le ultime indiscrezioni, Netflix potrebbe dire addio al binge watching smettendo di pubblicare le serie tv tutte insieme in un unico colpo, cambiando quindi sistema di distribuzione.