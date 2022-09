Come vedere Paramount+ con Sky senza costi aggiuntivi?

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, da qualche settimana è disponibile in Italia Paramount+, la nuova piattaforma di streaming che propone un’ampia gamma di contenuti anche originali. Il servizio però da pochi giorni è approdato anche su Sky Q e Sky Glass.

Come indicato nella news di lancio di Paramount+ in Sky, gli abbonati Sky Cinema hanno la possibilità di aderire all’offerta “Sky e Paramount+” che dà diritto di accedere al catalogo di quest’ultimo servizio senza alcun costo aggiuntivo.

Se si ha Sky Glass, basterà aprire l’app Paramount+ nella sezione app, dispositivi e digitale terrestre oppure basta pronunciare “Attiva Paramount+” all’assistente vocale di Sky Glass e quindi selezionare “Attiva Paramount+ su Sky” su schermo.

Gli utenti Sky Q, invece, non dovranno fare altro che aprire l’applicazione Paramount+ dalla homepage o dalla sezione App, e quindi selezionare “Attiva Paramount+ con Sky”. Ovviamente disponibile anche il sistema di controllo vocale.

Per gli utenti con My Sky o decoder Sky HD, invece, l’accesso avviene tramite l’area Fai Da Te, utilizzando le proprie credenziali: qui è necessario selezionare “Sky e Paramount+” nella sezione “Offerte per te”.



Si tratta senza dubbio di un'ottima offerta, soprattutto per coloro che sono appassionati di film e serie tv alla luce del catalogo importante.