Come vedere le partite di Champions League di Amazon Prime Video su Sky?

Ci siamo: questa sera prende ufficialmente il via la trasmissione della Champions League su Amazon Prime Video, con la sfida di San Siro tra Inter e Real Madrid. La partita è disponibile in esclusiva sulla piattaforma di Seattle, che ha acquisito i diritti, ma come vederla su Sky?

Contrariamente a quanto avvenuto con DAZN, la cui applicazione è stata eliminata da Sky Q, infatti, quella di Prime Video è accessibile direttamente dalla homepage del decoder, sotto la sezione "App".

Una volta selezionata l'app di Prime Video, basterà inserire i dati del proprio account Amazon e quindi accedere alla diretta. Vale la pena notare che questa procedura non comporta alcuna modifica al sistema di trasmissione: la partita si appoggerà comunque sulla banda dati, dal momento che Amazon ha acquistato i diritti per la distribuzione via streaming della migliore partita del mercoledì di Coppa. Anche accedendo tramite Sky Q a Prime Video, quindi, sarà centrale la qualità della propria connessione in maniera analoga a quanto avviene su PC, smartphone e tablet.

Ricordiamo che Amazon ha portato a casa il pacchetto comprensivo della migliore partita del mercoledì di Champions League fino alle semifinali, ed ha già spiegato che darà priorità ai match con le squadre italiane. Per le partite in casa sarà assicurata la trasmissione in 4K HDR.