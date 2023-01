Come vedere quanto tempo si passa su TikTok? È semplicissimo

Recentemente abbiamo spiegato come vedere quanto tempo si trascorre su Facebook, offrendo agli utenti più curiosi un metodo per capire il modo in cui i social network ci “rubano” minuti, o magari ore, con i loro algoritmi. Sull’onda di tale quesito, ecco come vedere quanto tempo si passa su TikTok.

Rispetto a Facebook, del resto, il feed della piattaforma social di casa ByteDance è molto più “pericoloso” a causa del suo formato e dell’efficacia dei suoi algoritmi. Il rischio di spendere troppo tempo scrollando alla caccia dei video più esilaranti da mandare agli amici è dietro l’angolo e, per evitarlo, bisogna chiarire il trend personale durante la settimana.

Farlo è molto semplice: dopo avere aperto l’applicazione di TikTok bisogna premere sulla scheda del proprio profilo in basso a destra, per poi aprire il menu a tre linee in alto a destra e, infine, la scheda “Impostazioni e Privacy”. A questo punto è necessario scendere leggermente nella schermata fino alla visualizzazione della voce “Tempo di utilizzo” nella categoria “Contenuto e Schermo”.

La nuova videata mostrerà allora il riepilogo del tempo trascorso durante l’ultima settimana sull’app, dove è tuttavia possibile selezionare anche le settimane precedenti. Il grafico, dunque, mostrerà le ore totali trascorse all’interno del social, dividendole persino per utilizzo durante il giorno e durante la notte. In aggiunta, c’è una scheda “Aperture dell’app” che permette di calcolare in autonomia il tempo medio di utilizzo per ciascuna apertura.

La parte superiore della schermata, invece, permette di attivare un limite di tempo di utilizzo giornaliero e il promemoria per fare delle pause in caso di attività eccessiva su TikTok.

In chiusura, vi spieghiamo come si bloccano gli hashtag su TikTok.